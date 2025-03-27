И это отнюдь не стремление к ЗОЖ Жители 59 регионов России стали есть меньше мучных изделий, заменяя их яйцами, мясом, овощами и фруктами, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Росстата.
Россияне стали есть меньше хлеба и булок
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Народ становится умнее и научился в добавок еще и считать. Качественнее и дешевле в разы самим печь булочки, батоны, кондитерку, Главное точно знаешь что в выпечке.... Сам себя травить не будешь. Проблема на сегодня в некачественной муке и других суррогатах...
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