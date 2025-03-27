Россияне стали есть меньше хлеба и булок

АНГЕЛ АНГЕЛ

Народ становится умнее и научился в добавок еще и считать. Качественнее и дешевле в разы самим печь булочки, батоны, кондитерку, Главное точно знаешь что в выпечке.... Сам себя травить не будешь. Проблема на сегодня в некачественной муке и других суррогатах...