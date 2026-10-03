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Could White Hydrogen Succeed Where Green Hydrogen Stumbled?

The green hydrogen hype has all but stalled out – but could white hydrogen take its place as the next big thing in decarbonization? Geologic hydrogen, so-called ‘white’ hydrogen, could potentially bypass the most critical barriers to scaling hydrogen use without significantly expanding the sector’s carbon footprint.

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