Could White Hydrogen Succeed Where Green Hydrogen Stumbled?

The green hydrogen hype has all but stalled out – but could white hydrogen take its place as the next big thing in decarbonization? Geologic hydrogen, so-called ‘white’ hydrogen, could potentially bypass the most critical barriers to scaling hydrogen use without significantly expanding the sector’s carbon footprint.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым