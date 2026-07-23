Перу: официальные лица продлили чрезвычайное положение (SoE) в некоторых частях провинций Уанта и Ла-Мар в департаменте Аякучо, Ла-Конвенсьон в Куско, Сатипо в Хунине и Таякаха в Уанкавелике в Апуримаке, Эне и долине реки Мантаро (VRAEM) на 60 дней с 25 июля по 22 сентября из-за активности партизан.