ГИБДД назвала районы и города Башкирии, где чаще всего ездят пьяные водители

54 человека стали жертвами пьяных водителей в Башкирии за последние девять месяцев. Всего за указанный период случилось 256 аварий, в них пострадали 338 граждан, сообщил врио начальника республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов на совещании.
54 человека стали жертвами пьяных водителей в Башкирии за последние девять месяцев. Всего за указанный период случилось 256 аварий, в них пострадали 338 граждан, сообщил врио начальника республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов на совещании.
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