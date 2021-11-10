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ГИБДД назвала районы и города Башкирии, где чаще всего ездят пьяные водители

ГИБДД назвала районы и города Башкирии, где чаще всего ездят пьяные водители

54 человека стали жертвами пьяных водителей в Башкирии за последние девять месяцев. Всего за указанный период случилось 256 аварий, в них пострадали 338 граждан, сообщил врио начальника республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов на совещании.

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