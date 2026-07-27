Нейроимплант Neuralink позволяет управлять инвалидной коляской силой мысли

Технологии интерфейсов «мозг-компьютер» уже позволяют людям с нарушениями двигательных функций использовать курсоры и электронные устройства, однако управление полноценными средствами передвижения остается сложной задачей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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