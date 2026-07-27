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Нейроимплант Neuralink позволяет управлять инвалидной коляской силой мысли

Нейроимплант Neuralink позволяет управлять инвалидной коляской силой мысли

Технологии интерфейсов «мозг-компьютер» уже позволяют людям с нарушениями двигательных функций использовать курсоры и электронные устройства, однако управление полноценными средствами передвижения остается сложной задачей.

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