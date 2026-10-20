📹⚡️Иракская армия продолжает эксплуатацию современных образцов российской бронетанковой техники, активно задействуя танки Т-90СИ и боевые машины пехоты БМП-3 в ходе учений сухопутных войск.
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