Пашинян доигрался - последний союзник отвернулся от Армении. Прогноз Путина продолжает сбываться. Теперь в Кремль только на коленях

Он наверное получил сумму в западном банке и ему похер на Армению

Natalija Osminina

Мало того, сейчас ровно так же кидают и Европу. И а-ля пашинянами там являются практически все лидеры и элиты ведущих стран - за бабло продают англосаксам свои страны вместе с населением.