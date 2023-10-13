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Пашинян доигрался - последний союзник отвернулся от Армении. Прогноз Путина продолжает сбываться. Теперь в Кремль только на коленях

Пашинян доигрался - последний союзник отвернулся от Армении. Прогноз Путина продолжает сбываться. Теперь в Кремль только на коленях

Интересная жизнь с Vera Star А ведь Владимир Путин предупреждал Ереван, что ни к чему хорошему антироссийская позиция которую занял Пашинян и его окружение, не приведет.

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Комментарии
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алмаз галимзянов
Он наверное получил сумму в западном банке и ему похер на Армению
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2 час.
Natalija Osminina
Естественно!
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1 час.
Natalija Osminina
Мало того, сейчас ровно так же кидают и Европу. И а-ля пашинянами там являются практически все лидеры и элиты ведущих стран - за бабло продают  англосаксам свои страны вместе с населением.
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1 час.

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