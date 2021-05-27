Киргизия дает пинка западным колонизатором, национализируя золотой рудник...Замечательный пример для России!

В Киргизии происходит что-то невиданное доселе во всей Центральной Азии – запущен процесс национализации крупнейшего золотоносного рудника Кумтор, который отбирают у известной и крупной в отрасли западной компании – канадской Centerra Gold Inc.
В Киргизии происходит что-то невиданное доселе во всей Центральной Азии – запущен процесс национализации крупнейшего золотоносного рудника Кумтор, который отбирают у известной и крупной в отрасли западной компании – канадской Centerra Gold Inc.
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