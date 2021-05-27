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Киргизия дает пинка западным колонизатором, национализируя золотой рудник...Замечательный пример для России!

Киргизия дает пинка западным колонизатором, национализируя золотой рудник...Замечательный пример для России!

В Киргизии происходит что-то невиданное доселе во всей Центральной Азии – запущен процесс национализации крупнейшего золотоносного рудника Кумтор, который отбирают у известной и крупной в отрасли западной компании – канадской Centerra Gold Inc.

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абрам вербин
Жизнь в России всё больше удивляет. Люди отчётливо видят, что во многих властных структурах , в т. ч. в правительстве, представительных и выборных органах власти - думах, судах сидят многочисленные банды из членов тоталитарных сект "халявщиков бабла" и "любителей пендосии". Это фальшивые представители народа. По какому принципу их выдвигают на руководящие места, в том числе и главный начальник, не ясно. Но все они никогда не были выдвиженцами народа, и никак не могут отражать его интересы. Но в стране много чего фальшивого. Есть и фальшивые либералы, фальшивые "бизнесмены". Есть фальшивые партии. Фальшивая оппозиция. Есть и фальшивые "коммунисты". Даже бывший начальник министров в стране - явно фальшивый. Есть фальшивое телевидение. Есть фальшивая церковь , фальшивые патриоты и фальшивые органы правопорядка. Всё это - фальшивая "элита". Настоящая элита ведёт страну вверх. Фальшивая - в пропасть. Фальшивые члены власти активно не выполняют нормальные функции, которые должны делать на своих управляющих местах по регулированию нормальной жизнедеятельности государства и общества, для блага, процветания и спокойствия, как государства, так и всех его жителей. Для чего собственно и были созданы эти управляющие органы. Но члены сект на своих руководящих постах делают всё наоборот. Вместо того, чтобы снижать налоги, депутаты принимают новые и ужесточают старые. Вместо того, чтобы развивать экономику нормальными планами и льготным финансированием, иные министры правительства и центробанки ищут пути для её недофинансирования и разрушения. Так, российские деньги активно выводятся в фактически враждебные России страны. Вместо того, чтобы помогать людям справляться с бюрократическими препонами, чиновное быдло увеличивает эти препоны. Надо сказать, что не все чиновники, министры и депутаты не выполняют свои прямые обязанности. Многие из них честно и хорошо работают. Но, именно недобросовестные, фальшивые руководители в большой мере определяют сейчас общий вектор жизни современной России. Такие существа можно назвать фальшивыми депутатами, фальшивыми министрами и чиновниками. Фальшивщики имеют все необходимы для должностей документы и кабинеты. Только этим они и похожи на настоящих депутатов, министров и чиновников. Но фальшивщики никак не исполняют их обязанности. И при этом фальшивщики хотят иметь все блага, как настоящие депутаты, министры и чиновники. Пока им это удаётся. Пока их не разоблачили и не наказали. Но процесс разоблачения и наказание идёт медленно. Хотя всем в стране понятно кто есть кто в правительстве, думах и среди чиновников. Но нормальным людям России не хватает возможностей для снятия и привлечения фальшивым руководителей и чиновников к ответственности. Я предложил вариант ускорить процесс объективной оценки работы начальников. Это - Суд подчинённых. Он даёт человеческую оценку деятельности подсудимого. А обычный суд, при необходимости, потом даёт ему чётко правовую оценку и выбирает вариант наказания. Но для воплощения этой идеи необходимы усилия всех нормальных граждан страны. Нормальные люди должны объединиться против быдла и сектантов, в том числе и во власти. Против фальшивых руководителей. Надо выявлять таких "начальников" и выставлять на суд людей. Процесс долгий, но необходимый. А ты можешь отличить нормального начальника от фальшивого? Помните: лень трудящихся и сон разума - оружие буржуев. Плохие люди, в том числе , во власти, по словам Фонвизина, это - ночные воры -"сначала свечу погасят, а потом красть начнут". Если ты терпишь быдло сверху, ты останешься быдлом снизу. Нормальные люди! Убирайте всё фальшивое из своей жизни, а из власти фальшивых чиновников и руководителей! Спокойно, без революций. Убирайте всех фальшивых, где бы то ни было в жизни: в политике и в культуре. Никто нашу судьбу за нас не сделает. У народа есть право иметь нормальных руководителей на всех уровнях власти. Помните! Никто кроме нас это не сделает. Успехов в преобразовании страны!
Евгений
Животрепещущая речь. Можно применить на съезде КПРФ.
Александр Сергеев
КИРГИЗИЯ, так держать !

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