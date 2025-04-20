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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач рассказал, кому в праздники стоит отказаться от яиц

Врач рассказал, кому в праздники стоит отказаться от яиц

Здоровый человек может съедать и несколько яиц Людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью или аллергией на куриный белок стоит отказаться от традиционного пасхального угощения.

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