Врач рассказал, кому в праздники стоит отказаться от яиц

Здоровый человек может съедать и несколько яиц Людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью или аллергией на куриный белок стоит отказаться от традиционного пасхального угощения.
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