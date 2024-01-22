Толпы южан получали заветное разрешение, пока мою жену со специальностью и двумя языками "футболили" в миграционном центре

Во время правления Андропова в бюджетных организациях, по роду деятельности которых возможны злоупотребления: проводились перекрестные проверки сотрудников одного отдела другим отделом, потом меняются местами .Вначале немного укрепилась дисциплина.Затем все пришло в обычную схему: мы вас не трогаем , вы к нам взаимно лояльны. В итоге коррупция расцвела, но уже под прикрытием контроля . Так будет всегда . Нужны другие законы и отмена моратория на смертную казнь.

Владимир Алтайцев

Был фильм " ЧП" о захвате Тайванем нашего судна в 1956 году. СССР так и не смог вызволить из плена наших моряков тогда. А, может, и не хотели. Но, когда некоторые вернулись назад с Тайваня в 80-е годы, им чинуши сказали, что никто им платить за годы плена не будет. Мало того, все эти 30 лет вычеркнули из стажа. И тогда бывшие пленные вернулись на Тайвань, где уже имели семьи, работу, жильё. Вот как Россия зачастую относилась к своим детям. Об этом мало писали, но сотни солдат остались во Франции в 1814 году, не желая быть рабами на родине, в РИ.