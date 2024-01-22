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Толпы южан получали заветное разрешение, пока мою жену со специальностью и двумя языками "футболили" в миграционном центре

Толпы южан получали заветное разрешение, пока мою жену со специальностью и двумя языками "футболили" в миграционном центре

AFTERSHOCK Продолжаю тему "понаехавшихвнерезиновую" русских. Понаехал первый раз в 2013 году из Риги, все предки с моей стороны Русские с поволжья, кроме одной бабки-​немки.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Во время правления Андропова в бюджетных организациях, по роду деятельности которых возможны злоупотребления: проводились перекрестные проверки  сотрудников одного отдела другим отделом, потом меняются местами .Вначале  немного укрепилась дисциплина.Затем все пришло в обычную схему:  мы вас не трогаем , вы к нам  взаимно лояльны. В итоге коррупция расцвела, но уже под прикрытием  контроля . Так будет  всегда . Нужны другие законы и отмена моратория на смертную казнь.
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Тупая ярость кого сегодня пугает? Кто ей болеет тот удод.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Был  фильм  &quot; ЧП&quot;  о  захвате  Тайванем  нашего  судна  в 1956  году. СССР  так и не смог  вызволить из плена  наших моряков  тогда. А, может, и не  хотели. Но, когда  некоторые вернулись  назад  с Тайваня  в  80-е годы, им чинуши сказали, что никто им платить  за годы плена не  будет. Мало того, все  эти  30 лет вычеркнули из стажа. И тогда бывшие пленные вернулись на Тайвань, где  уже имели семьи, работу, жильё. Вот как Россия  зачастую относилась к своим детям. Об этом мало писали, но  сотни  солдат  остались во Франции в  1814  году, не  желая  быть рабами  на родине, в РИ.
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1 час.

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