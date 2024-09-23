За два ближайших года Илон Маск собирается отправить на Марс пять беспилотн...

За два ближайших года Илон Маск собирается отправить на Марс пять беспилотных миссий SpaceXПо традиции, минувшее воскресенье Илон Маск (Elon Musk) использовал для уведомления общественности о своих планах, на этот раз его откровения касались перспектив развития частной аэрокосмической компании SpaceX.