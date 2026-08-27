В России с 1 сентября начнут вводить единый QR-код для оплаты на кассах

Переход на универсальный платежный код будет проходить поэтапно и завершится в 2028 году.С 1 сентября в России начнется поэтапное внедрение универсального платежного кода (УПК) — единого QR-кода для безналичной оплаты товаров и услуг.
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