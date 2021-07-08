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Полезные факты о клубнике.

Полезные факты о клубнике.

Вся правда о клубнике! Польза клубники положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, нормализует давление и нервные импульсы, предотвращает и борется с депрессией, укрепляет кости и зубы служит профилактическим средством от инсультов образовывает гемоглобин и эритроциты содержит витамины группы С, за счет чего укрепляется иммунитет и восстанавливаются соединительные ткани содержит витамины группы Е, которые служат замедлителем старения и профилактикой онкологических заболеваний содержит фолиевую кислоту, которая укрепляет сосуды витамины группы А способствуют обновления клеток, улучшению зрения и разглаживанию кожи антибактериальное и жаропонижающее средство содержит клетчатку, которая способствует выведению шлаков из организма полезна при беременности и для детях (если нет аллергии)Вред клубники содержит много фруктовых кислот, которые запрещены при заболеваниях ЖКТ (гастрит, язва) не рекомендуют употреблять людям, которые носят протезы и жалуются на боли в деснах подгнившей клубникой можно отравиться в покупной клубнике часто содержаться вредные для организма вещества (нитраты, гормоны) клубника, привезенная из США или Китая, может быть создана с помощью генной инженерии, что негативно сказывается на здоровье человека может вызвать аллергическую реакциюМалоизвестные факты про клубнику Ягоды помогают при головной боли, боли в суставах и повышенной температуре за счет элементам в составе, который по своим действиям схожи с аспирином.

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