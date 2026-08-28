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Число пропавших без вести при наводнении в Непале увеличилось до 1900

Число пропавших без вести при наводнении в Непале увеличилось до 1900

Shankar Bhujel/IMAGO/TASS Число пропавших без вести в результате наводнения в Непале достигло 1,9 тысячи человек.

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