Седовласую бесноватую ищут в Красном Селе. Вечером 1 октября она взломала двери часовни во имя Святой благоверной царицы Тамары Великой на улице Лермонтова.
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Седовласую бесноватую ищут в Красном Селе. Вечером 1 октября она взломала двери часовни во имя Святой благоверной царицы Тамары Великой на улице Лермонтова.