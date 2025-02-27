Политика как он...
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Политика как она есть

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Гуф объявил о завершении карьеры

Гуф объявил о завершении карьеры

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, объявил о завершении музыкальной карьеры. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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