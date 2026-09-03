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Устенко — о реакции иностранцев на российских фигуристов: никто в нас помидоры не кидал

Устенко — о реакции иностранцев на российских фигуристов: никто в нас помидоры не кидал

Российский фигурист Евгений Устенко, выступающий в танцах на льду с Екатериной Мироновой, рассказал, как россиян встретили на турнире в Японии.

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