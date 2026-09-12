Глава Anthropic предложил конкурентам притормозить развитие ИИ ради безопасности

Гендиректор Anthropic (разрабатывает модели семейства Claude) Дарио Амодеи призвал коллег по отрасли замедлить наращивание возможностей ИИ, чтобы разработчики успевали обеспечивать его безопасность.
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