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Новости Липецка

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Липецкий писатель представил «замартыновский натюрморт»

Липецкий писатель представил «замартыновский натюрморт»

Валентин Баюканский выложил арбузы на комоде, назвав это замартыновским натюрмортом и сравнив его с голландским натюрмортом XVII века.

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