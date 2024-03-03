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Сомнолог рассказала о современных методах лечения храпа

Сомнолог рассказала о современных методах лечения храпа

Врач-сомнолог, оториноларинголог Сомнологического центра Клиник СамГМУ, эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Анастасия Гломадо в беседе с RT рассказала, что громкий храп часто является признаком синдрома обструктивного апноэ сна — многократной кратковременной остановки дыхания.

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