Сомнолог рассказала о современных методах лечения храпа

Врач-сомнолог, оториноларинголог Сомнологического центра Клиник СамГМУ, эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Анастасия Гломадо в беседе с RT рассказала, что громкий храп часто является признаком синдрома обструктивного апноэ сна — многократной кратковременной остановки дыхания.
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