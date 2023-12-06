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Спички - не игрушка

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Патовоя ситуация на глазах становится матовой

Патовоя ситуация на глазах становится матовой

Олег Стародубцев Ну прям из всех западных утюгов несётся, что ситуация в СВО сложилась патовая и, что это прекрасный результат для России, что Путин-то выиграл, что, ай-яй-яй, как ужасно, что Украине, ради мира, надо бы отдать России Крым с Донбассом и левобережный юг, да вот только великий Зе не готов разбрасываться землями.

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