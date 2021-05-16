Коллекционер шарлатанства, или Что показало ЭКГ колбасы

Врач-терапевт Алексей Водовозов - недавно он посетил Ульяновск в качестве гостя фестиваля науки «Кстати» - называет себя «санпросветчиком», чья основная деятельность заключается в том, чтобы «приводить в порядок информационную кашу в головах людей».