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Коллекционер шарлатанства, или Что показало ЭКГ колбасы

Коллекционер шарлатанства, или Что показало ЭКГ колбасы

Врач-терапевт Алексей Водовозов - недавно он посетил Ульяновск в качестве гостя фестиваля науки «Кстати» - называет себя «санпросветчиком», чья основная деятельность заключается в том, чтобы «приводить в порядок информационную кашу в головах людей».

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