В ГАИ теперь штрафуют на 15 тысяч водителей машин с МКПП при одном условии

Практика административного наказания началась еще в прошлом году.Если водитель со специальной отметкой в водительском удостоверении о том, что он проходил обучение на автомобиле с автоматической трансмиссией будет остановлен во время движения на машине с МКПП, его ждет довольно чувствительное наказание за нарушение.