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Царьград

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Шведский беспилотник Kreuger 100. Перехватит "Герань" или нет?

Шведский беспилотник Kreuger 100. Перехватит "Герань" или нет?

Система способна уничтожать цели на высоте до двух километров.Шведская компания Nordic Air Defence, являющаяся новым игроком на рынке западных оборонных технологий, сконструировала систему для перехвата дронов Kreuger 100.

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