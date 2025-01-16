8:16:05 Э: Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине... Э, удар птицы и в кабине два кресла взорвались. ©

Не извинится. Горбоносая гордость, вернее, гонор, не позволит... Сказать гяуру- извини, я был неправ????А летчики... Промолчу. Непрофессионализм вопиющий!! В воздухе возникло ЧП - плюхайся на ближайшую площадку!!! Людей ведь везешь!

Людмила Свириденко

Слушайте, такое ощущение, что они в "самолётики" на компьютере играют: Баку, нет Минводы, нет Махачкала, нет опять Баку, нет Актау. Это что, забота о самолёте и жизнях пассажиров? А Россия, которая ни сном ни духом, виновата? Кадры нужно лучше готовить, Алиев, а не Россию виноватить.