Россия ратифицировала протокол с Белоруссией о «региональной группировке»

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией, согласно которому вводится термин «функционирование региональной группировки» в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
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