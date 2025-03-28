Фред Кац: «Эван Мобли начинает пик-н-роллы в пять раз чаще, чем в прошлом году»

«Мобли, возможно, и является бывшим третьим номером драфта, 23-летним игроком, который в течение нескольких сезонов демонстрировал огромный потенциал и теперь наконец реализовал его, но он вписывается в эту команду иначе, чем Каннингем.
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