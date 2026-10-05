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Карина Нигай первой вылетела из «Звезд в джунглях», но претензии предъявила не сопернице, а Жене Искандаровой

Карина Нигай первой вылетела из «Звезд в джунглях», но претензии предъявила не сопернице, а Жене Искандаровой

Карина Нигай стала первой вылетевшей из суперсезона «Звезды в джунглях» на ТНТ — в первом же выпуске она проиграла голосование Алане Мамаевой.

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