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Лидер ЛДПР Слуцкий: надо радоваться, что такие как Троянова покинули Россию

Лидер ЛДПР Слуцкий: надо радоваться, что такие как Троянова покинули Россию

Глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT заявил, что нужно радоваться, что такие представители «творчества» как иноагент Яна Троянова* покинули Россию.

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