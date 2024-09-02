Над Lamborghini Huracan поработали Liberty Walk

Японская тюнинг-компания представила свой новый проект на основе Lamborghini Huracan. Несмотря на то, что Lamborghini Huracan уступил место новому Temerario, он остается захватывающей машиной и воплощением мечты, независимо от технических характеристик.
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