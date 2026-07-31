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К чему готовиться гражданам и бизнесу: законы, вступающие в силу в августе

К чему готовиться гражданам и бизнесу: законы, вступающие в силу в августе

Август 2026 года принесет россиянам и предпринимателям целый ряд значимых нововведений. Изменения затронут пенсионные выплаты, налоговое администрирование, сферу ЖКХ, а также правила работы бизнеса и цифровые сервисы.

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