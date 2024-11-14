Врач Белаш: частая сушка феном может повредить структуру волос

Для многих женщин и мужчин сушка волос феном стала повседневной практикой. Однако, несмотря на удобство такого средства, частая термическая обработка может оказать негативное воздействие на состояние волос.
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