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Второй бомбардир «Детройта» Рэймонд попал в ковид-протокол. У него 28 очков в 31 матче

Два хоккеиста «Детройта» были включены в коронавирусный протокол НХЛ. Это защитник Ник Ледди и нападающий Лукас Рэймонд, который является вторым бомбардиром команды, имея на своем счету 28 (10+18) очков в 31 матче.

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