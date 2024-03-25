Итальянского певца Pupo не пустят на фестиваль в Бельгии после выступления в РФ

Фестиваль «Дни Италии» в бельгийской коммуне Бленьи, запланированный на период с 31 мая по 2 июня 2024 года, оказался в центре внимания после решения организаторов отменить выступление популярного итальянского певца и композитора Энцо Гинацци, известного как Pupo.