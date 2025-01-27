Америка пропустила от Китая удар в самое чувствительное место

И в самое неожиданное времяdeepseek.com читайте на monocle.ruИ в самое неожиданное времяБолее чем 3% упал индекс Nasdaq на фоне успеха китайского чат-бота DeepSeek, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные, размещенные в понедельник (в ночь с понедельника на вторник по московскому времени) на сайте торговой площадки.
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