Когда пытаешься осмыслить масштаб воздушной войны над советским тылом в 1942–1943 годах, поражает даже не количество немецких самолетов, а то, насколько беззащитной оказывалась перед ними огромная территория от линии фронта до Урала.
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