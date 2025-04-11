В Петербурге обновили лестничный спуск в подземном пешеходном переходе на улице Савушкина

Последний из них планируют восстановить до конца года В Приморском районе Петербурга обновили лестничный спуск в подземном пешеходном переходе на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной, сообщили сегодня в пресс-службе «Мостотреста».
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