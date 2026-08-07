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Паредес интересен «Милану». Хавбеку «Боки» сделано предложение (ESPN Argentina)

Полузащитник Леандро Паредес может перейти из « Бока Хуниорс » в « Милан ». Итальянский клуб сделал предложение 32-летнему хавбеку, об этом сообщает ESPN Argentina.

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