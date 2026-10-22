В Дзержинске семиклассник напал на учителя во время урока. Педагог получил сотрясение мозга. Инцидент произошел 20 октября.
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Вот поставят идиоту за поведение неуд. И что? Продолжит ходить в школу и ещё кому-нибудь поддаст, ибо убедится в безнаказанности. Вот так увешают его неудами, а вокруг - побитые учителя утираются... Картина маслом!..