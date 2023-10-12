В Магадане расследуется вывод на 1,46 млрд при строительстве спорткомплекса

Известия Компания "Магнум" при строительстве универсального спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский" причинила правительству Магаданской области ущерб на сумму 1,46 млрд рублей, незаконно получив кредит.
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