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Айвазовский без моря. Неизвестные картины великого мариниста

Айвазовский без моря. Неизвестные картины великого мариниста

Море и Айвазовский вот уже полтора века — синонимы. Говорим «Айвазовский» — представляем море, а увидев морской закат или шторм, парусник или пенящийся прибой, штиль или морской бриз, произносим: «Чистый Айвазовский!» Не узнать Айвазовского трудно.

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