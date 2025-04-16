Китайская компания планирует построить завод по переработке шин в Приморье

Китайская делегация также осмотрела возможные площадки для размещения завода.Китайская компания "Цзинь Хай" из провинции Ляонин планирует инвестировать в строительство завода по переработке автомобильных шин в Приморском крае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии