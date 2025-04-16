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Китайская компания планирует построить завод по переработке шин в Приморье

Китайская компания планирует построить завод по переработке шин в Приморье

Китайская делегация также осмотрела возможные площадки для размещения завода.Китайская компания "Цзинь Хай" из провинции Ляонин планирует инвестировать в строительство завода по переработке автомобильных шин в Приморском крае.

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