Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии

Вслед за отечественным полотном «Сердце Пармы» компания «Централ Партнершип» выпустила другой исторический эпос — «Средневековье», где борьба за землю и власть раздирает не будущие территории Российской Империи, а знаменует начало конца для империи Священной Римской.