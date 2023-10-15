Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии

Вслед за отечественным полотном «Сердце Пармы» компания «Централ Партнершип» выпустила другой исторический эпос — «Средневековье», где борьба за землю и власть раздирает не будущие территории Российской Империи, а знаменует начало конца для империи Священной Римской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии