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Максим Траньков: «Я против системы Fan ID. Для чего все это нужно на футболе – я не понимаю»

Максим Траньков выступил против Fan ID на футбольных матчах. «Я против системы Fan ID. Я редко попадаю на матчи своего любимого «Зенита», потому что живу в другому городе, но однажды я попытался оформить паспорт болельщика через приложение «Госуслуги».

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