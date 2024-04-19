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Позитив для оптимистов

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«Первый канал» доигрался – жуткая провокация в день единения России и Беларуси, что будет с Эрнстом?

«Первый канал» доигрался – жуткая провокация в день единения России и Беларуси, что будет с Эрнстом?

Руководство «Первого канала» в течение последнего времени дает все более и более прямые намеки нашему правительству, что с ним пора что-то делать.

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Комментарии
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J
Juri
а кто стоит за этим пидором?почему он до сих пор ещё в кадре?
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7 час.
Андрей
Видимо, наградят?
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6 час.
В С
Ну а этот рыжий мудак чубайс ? Кто его тронул ?
Ответить
6 час.

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