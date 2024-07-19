Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ в 2025 году будет проходить по старым правилам

Все изменения, касающиеся экзаменации, принимаются минимум за два года до тестирования Единый государственный экзамен в 2025 году будет проводиться по старым правилам, даже если будет предложена альтернатива, заявил РИА «Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
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