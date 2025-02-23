В Часовом Яре десантники спасли раненого механика и отбились от роя дронов

В Сети опубликовали кадры спасения раненного механика ВС России.Героический эпизод эвакуации раненого механика-водителя в Часовом Яре, городе, ставшем символом ожесточенных боев на Донбассе, демонстрирует не только мужество десантников 98-й воздушно-десантной дивизии, но и высокую степень координации действий в условиях интенсивных боевых действий.