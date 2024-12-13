Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток»

Глава военного ведомства поблагодарил личный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области
- В Приморском крае военнослужащие Восточного военного округа упражняются в вождении БМП-2
- Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения морской пехоты Каспийской флотилии группировки войск «Север» при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили бронетехнику, укрепленные огневые позиции и живую силу ВСУ
Свежие комментарии