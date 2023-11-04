Развод подрывает здоровье женщины, доказали ученые

Реальная потеря супружеских уз неблагоприятно сказывается на состоянии женского организма. К такому заключению пришли американские ученые, которые провели исследование с участием 35 тысяч супружеских пар.
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