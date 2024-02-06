В Москве заочно арестован экс-советник офиса Зеленского Арестович

Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заочно арестован судом на два месяца, сообщили 6 февраля в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
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